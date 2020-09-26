Diyarbekirspor sahasında mağlup oldu
MİSLİ.COM. 3. LİG 1. GRUP TAKIMLARINDAN DİYARBEKİRSPOR, BUCASPOR’A SAHASINDA 2-1’LİK SONUÇLA MAĞLUP OLDU.
Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bucaspor’a sahasında 2-1’lik sonuçla mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Yakup Bakır xx, Ahmetcan Akkoyun xx, Eray Pınar xx
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx, İbrahim Has xx (Muhammet Sarıkaya dk. 89 ?), Ferhat Çoban xx, Emir Can Sayar xx, Okan Dernek xx (Enes Keskin dk. 75 x), Mustafa Pınar xx (Alpay Can dk. 71 x), Maksut Birben xx, Reşo Akın xx, Mustafa Emre Can xx, Ethem Ercan Pülgir xx
Bucaspor: Şener Özcan xx, Ufuk Er xx, Saruhan Fındıkçı xx (Yusuf Can Abay dk. 69 x), Berke Bıyık xx (Özcan Sertöz dk. 90 ?), Osman Işıklı xx, Oğuz Aydın x (Cuma Menize Dk. 46 xxx), Tunç Murat Berham xx, Gökhan Köseoğlu xx, Enes Alıç xx (Ahmet Aktaş dk. 69 x), Yalçın Eycan Kaya xx, Burak Sürmeli xx
Goller: Emir Can Sayar (dk. 59) (Diyarbekirspor), Cuma Menize (dk. 78 ve 86) (Bucaspor)
Sarı kartlar: Emir Can Sayar, Reşo Akın, Okan Dernek, Alpay Cin (Diyarbekirspor), Ufuk Er (Bucaspor)
Kırmızı kart: Burak Sürmeli (dk. 89) (Bucaspor)
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