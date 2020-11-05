Diyarbekirspor kafilesi Ali Gaffar Okkan’ı kabri başında andı
BUGÜN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA SAKARYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN DİYARBEKİRSPOR KAFİLESİ, HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GAFFAR OKKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ. DİYARBAKIRSPOR'DA TAKIM KAPTANI OLDUĞU DÖNEMDE OKKAN İLE İYİ İLİŞKİLERİ BULUNAN TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL DEMİR, ZİYARET SIRASINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası maçında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Diyarbekirspor kafilesi, Hendek ilçesinde bulunan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti. Diyarbakırspor’da takım kaptanı olduğu dönemde Okkan ile iyi ilişkileri bulunan teknik direktör Şenol Demir, ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı.
Diyarbekirspor kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası maçı için gittiği Sakarya’da, 24 Ocak 2001’de düzenlenen saldırıda 5 mesai arkadaşı ile birlikte şehit olan Ali Gaffar Okkan’ın, Hendek ilçesinde bulunan kabrini ziyaret ederek yeşil-kırmızılı kaşkol bırakıp, dua etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme maçında oynayacağı Sakaryaspor maçı öncesi Sakarya Hendek’te bulunan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti. Kafilemiz, dua okuduktan sonra kamp yapacağı otele geçti” denildi.
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