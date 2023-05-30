Diyarbakırlılar Galatasaray’ın şampiyonluğunu meşalelerle kutladı

SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 36'NCI HAFTASINDA ANKARAGÜCÜ’NÜ 4-1 YENEREK ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDEN GALATASARAY TARAFTARI, DİYARBAKIR’DA MEŞALELİ KUTLAMA YAPTI.

Spor 30.05.2023, 23:08
Diyarbakırlılar Galatasaray’ın şampiyonluğunu meşalelerle kutladı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray’da taraftarlar, Diyarbakır’da meşaleli kutlama yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Galatasaray’ın 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu kazanmasıyla Ofis semtinde bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleli yürüyüş ve araçlarla konvoy oluşturarak kutladı.

Takımlarının lehine marş söyleyen taraftar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlarda bulundu.

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