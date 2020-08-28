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Diyarbakır’da çocuklar yüzmeyi portatif havuzlarda öğrenecek

BAĞLAR BELEDİYESİ, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE İNŞA ETTİĞİ PORTATİF YÜZME HAVUZUNU HİZMETE AÇTI.

Spor 28.08.2020, 10:10
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Diyarbakır’da çocuklar yüzmeyi portatif havuzlarda öğrenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’İkinci 100 Gün Programı’ çerçevesinde açıkladığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ’Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın’ projesine Diyarbakır’ın en büyük ilçesi Bağlar’dan anlamlı destek geldi. Bağlar Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte inşa ettiği portatif yüzme havuzunu hizmete açtı.

Diyarbakır nüfusunun dörtte birini barındıran, aynı zamanda çocuk ve genç nüfusun en fazla yaşadığı yer olan Bağlar’da hayata geçirilen portatif yüzme havuzu ekonomik koşullar ve pandemi nedeniyle tatile gidemeyen çocukların umudu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İkinci 100 Gün Programı çerçevesinde ’Yüzme Bilmeyen Çocuklar Kalmasın’ projesi kapsamında açıklanan hedef doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülke genelinde uygulanan portatif havuzların dördü Diyarbakır’da Bağlar, Dicle, Ergani ve Lice ilçelerinde hayata geçiriliyor.

Bağlar Belediyesi 15 günde hazırladı

Bağlar Belediyesinin Göletli Park içerisinde 15 gün gibi kısa bir zamanda hazırladığı yüzme havuzu estetik görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. 24x12 ölçülerinde 1.1 metre derinliğinde projelendirilen havuzun açılışı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, STK temsilcileri ve çocukların katılımı ile gerçekleştirildi. Pandemi kuralları uygulanarak gerçekleşen açılışın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yüzme malzemelerinden oluşan spor çantaları hediye edildi. Çocuklar tarafından gerçekleştirilen mini yüzme gösterisi Vali Karaloğlu, Başkan Beyoğlu ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

"Bağlar’ın ihtiyacı olan bir tesis"

Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kurumlar arasındaki uyum ve işbirliği ile hayata geçirilen bu projenin gelecek için anlamlı olduğunu söyledi. Çocukların daha önce parklardaki süs havuzlarına girdiğini ve bu durumun birçok riski barındırdığını belirten Vali Karaloğlu, genç nüfuslar için yeni havuzların umut olacağını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır’da elbette havuzlarımız var, açık ve kapalı yüzme havuzlarımız da var. Anacak her noktada yok, şuan içinde bulunduğumuz Göletli Parkta süs havuzuna yavrularımız sıcakta bunaldıklarında giriyorlardı, orası çok sağlıklı değil. Çocuklarımızın sağlıkları açısından da tehlike oluşturuyordu. Bağlar gibi çocuk ve genç nüfusun fazla olduğu ilçede böyle bir tesis yapılması sayesinde yüzme eğitimi ileri seviyelere gelecek" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzme için belirlediği hedefi emir ve talimat olarak telaki ederek çocuklar için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Tesisin açılışını gerçekleştiren valimize çok teşekkür ediyorum. Ömrünü milletimizin hizmetine ve geleceğine vakfeden Cumhurbaşkanımızın ’İkinci 100 Gün Programında’ belirlediği hedefler doğrultusunda bu güzel ve modern tesisi çocuklarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

13 yaşındaki mahalle sakinlerinden Mustafa Doğmuş ise daha önce havuz olmadığı için süs havuzuna girdiklerini, belediye başkanının jesti için teşekkür ederek artık çok rahat yüzebileceklerini söyledi.

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