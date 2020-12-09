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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başakşehir’in onurlu duruşunu destekliyoruz"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’nun maçın dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılığa maruz kalması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Başakşehir’in onurlu duruşunu destekliyoruz" dedi.

Spor 09.12.2020, 00:44
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başakşehir’in onurlu duruşunu destekliyoruz"
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Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’nun maçın dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılığa maruz kalması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Başakşehir’in onurlu duruşunu destekliyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Paris Saint-Germain’e konuk olan Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Pierre Webo, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemine maruz kalmış ve kırmızı kart görmüştü. Yaşanan gelişme sonrasında Başakşehir, takım olarak sahadan çekilirken, Türkiye’de spor ve siyasetin önde gelen isimleri kulübe desteklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz. Irkçılığa hayır" ifadelerini kullandı.
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