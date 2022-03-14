Disiplin ve azim dünya birinciliği getirdi

Trambolin Cimnastik Dünya Kupası’nda takım arkadaşı ile birlikte birinci olarak Türkiye’ye ilk kez altın madalya getiren Elçin Sena Karakaş, Uğur Okullarını tercih etti. Milli sporcu bursuyla öğrenim gören Karakaş, “Ülkemiz adına bu ödülü kazanmak gurur verici. Disiplinle ve azimle çalışarak dünya birincisi olduk” dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Kupası’na katılan Elçin Sena Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde Türkiye’ye ilk altın madalyasını kazandırdı. Sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı olma hedefiyle çalışan 17 yaşındaki Elçin Sena Karakaş, eğitimine Uğur Okulları Bornova Kampüsü’nde devam edecek. Milli sporcu bursuyla öğrenim görecek Karakaş, dünya kupasında başarılı olmak için disiplin ve azimle çalıştıklarını söyledi.

Spora 6 yaşında başladı

Bir yandan Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun kamplarında yarışlara hazırlanırken, diğer yandan derslerini de ihmal etmediğini söyleyen Karakaş, “Spora 6 yaşında ailemin yönlendirmesi sonucu, temel cimnastik dersleriyle başladım ve çok sevdim. Küçük yaşlardan bu yana başarıya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak gerektiğinin bilincindeyim. Dünya Kupası’na da Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kamplarda hazırlandık” dedi.

"Hedefim Paris Olimpiyatları"

“İnanarak sergilediğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık” diyen Elçin Sena Karakaş, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye ilk kez bu ödülü getirmiş olmak hem bizim adımıza hem de Türkiye adına gurur verici. Altın madalya kazanmayı hedefliyorduk, bu hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Şu an en yakın mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. Burada hem bireysel alanda hem de senkronda madalya alarak yine bir tarih yazmak istiyoruz. Yakın gelecekte ise hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmek.”