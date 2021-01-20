Son Dakika
Bakan Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli’deki yeni yatırım çalışmalarını yerinde inceledi ve elektrikli araç yatırımlarını çalışanlardan dinledi
Dirar, Erzurum’a doğru
Fenerbahçe’de sezon başından beri kadro dışında bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dirar’ın transfer durumu, kendisinin sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmesinin ardından resmiyet kazanacak.
Spor 20.01.2021, 12:19
2
Fenerbahçe’de sezon başından beri kadro dışında bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dirar’ın transfer durumu, kendisinin sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmesinin ardından resmiyet kazanacak.Fenerbahçe’de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen ve sezon başında kadro dışında bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar BB Erzurumspor cephesiyle anlaşma sağladı. Dirar, sarı-lacivertli yetkililerle anlaşma sağlaması durumunda bonservisini alıp Erzurum ekibine katılacak. Faslı futbolcunun BB Erzurumspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.