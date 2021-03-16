Dinamo Zagreb'de hapis cezası!

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, kendisine açılan dolandırıcılık davasından 4 yıl 8 ay ile yargılandı. Bu kararın ardından teknik adam, Dinamo Zagreb'deki görevinden istifa etti.

Tottenham maçına sayılı günler kala meydana gelen olay, maç için yapılan hazırlıkların da karışmasına neden oldu.

Hırvatistan yüksek mahkemesi Pazartesi günü ilk kararları onadı.