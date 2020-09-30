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Dinamo Kiev, Olympiakos ve Ferencvaros, Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Spor 30.09.2020, 14:43
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Dinamo Kiev, Olympiakos ve Ferencvaros, Şampiyonlar Ligi'nde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı

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