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Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki King’s Stadium’da oynanacak.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki King’s Stadium’da oynanacak.

Spor 22.06.2022, 14:24
Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki King’s Stadium’da oynanacak.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki King’s Stadium’da oynanacak.

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