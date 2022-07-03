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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına İsveçli hakem

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Gleen Nyberg yönetecek.

Spor 03.07.2022, 19:09
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına İsveçli hakem

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Gleen Nyberg yönetecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00’da Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynayacağı ilk maçı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg’in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adam Ladeback.

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