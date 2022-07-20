Dinamo Kiev-Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi arenasında çıktı. Sarı-Lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Mircea Lucescu’lu Dinamo Kiev’le kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen kritik maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimiyeti Fenerbahçe'ydi. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 2. yarısında daha dengeli bir oyun geçerken karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Turu geçen taraf İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçında belli olacak.

Maçtan dakikalar

2'| Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel'in ortası, Joshua King'in uzağında kaldı.

6'| Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Diego Rossi ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

14'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya Enner Valencia yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bushchan çizgi üzerinde son anda çelmeyi başardı.

15'| Ceza alanı önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in yerden sert vuruşu yandan auta çıktı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

20'| Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Valencia şutunu çekmek isterken savunma araya girdi. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi hakem devam kararı verdi.

28'| Dinamo Kiev etkili geldi. Kedziora'nın sağ kanattan yaptığı ortasında Verbic'in şutu yandan auta gitti.

33'| Ferdi Kadıoğlu, topla birlikte ceza sahasına yöneldi. Sol çaprazdan sert bir şut çıkaran Ferdi'nin şutunu yine kaleci kurtardı.

37'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Rossi'nin yerden ortasında İrfan Can Kahveci kale önünde şutunu çekti. Joshua King'den seken top kaleci Buschan'da kaldı.

45+2'| Enner Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Bushchan, topu elinden kaçırdı. Dinamo Kiev savunması Fenerbahçeli futbolculardan önce son anda topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

48'| Sol kanattan çizgiye inden Diego Rossi, çalımla rakibini geçti ve sol çaprazdan şutunu gönderdi, top taca gitti.

52'| Dinamo Kiev tehlikeli geldi. Viktor Tsygankov'un ortasında Popov müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

60'| Sağ kanattan topu götürmek isteyen İrfan Can Kahveci, Valencia'ya bir ara pas denedi. Dinamo Kiev savunması araya girdi ve pozisyona izin vermedi.

67'| Bruma'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Diego Rossi'nin şutu yandan auta gitti.

71'| Dinamo Kiev etkili geldi. Artem Besedin'in ceza alanı dışından plasesinde top direğin yanından auta çıktı.

79'| Sol kanatta topla buluşan Lincoln, ceza sahası içerisindeki Bruma'ya pasını aktardı. Portekizli futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci gole izin vermedi.

85'| Altay Bayındır, Tisserand'ın geri pasında topu istediği gibi kontrol edemedi, Fenerbahçe kalesi bir anlık tehlike yaşadı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beaberlik ile sahadan ayrıldı.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia

Rövanş ne zaman?

Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.