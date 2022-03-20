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Dimitris Pelkas: "Taraftar bu mutluluğu hak etti"

Konyaspor karşısında alınan üç puanı değerlendiren Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Dimitris Pelkas, "Taraftarlarımızla beraber oynadık. Gerçekten çok hoştu bu maç bizler için. Onları mutlu etmek gerçekten harika. Çünkü onlar da hak ettiler bu mutluluğu" dedi.

Spor 20.03.2022, 22:07
Dimitris Pelkas: "Taraftar bu mutluluğu hak etti"

Konyaspor karşısında alınan üç puanı değerlendiren Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Dimitris Pelkas, "Taraftarlarımızla beraber oynadık. Gerçekten çok hoştu bu maç bizler için. Onları mutlu etmek gerçekten harika. Çünkü onlar da hak ettiler bu mutluluğu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli rol oynayan Dimitris Pelkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Pelkas, "Bizler açısından harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Maç içinde kazanmayı çok fazla istedik. Bunu takım ruhumuzla beraber saha içinde gösterdiğimize inanıyorum. Özellikle ikinci yarı çok iyi performans sergiledik. 1-0 geri düştükten sonra maçı çevirmesini, 2-1’e getirmesini bildik. Tabii ki mutluyuz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Şu anda ikinci sıradaki Konyaspor ile 2 puanlık fark var. Bizim hedefimiz ikinci sırada bitirebilmek" cümlelerine yer verdi.

"Daha çok çalışarak kendimizi ilerletmemiz gerekiyor"

Kendi performansını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise Yunan futbolcu, "Büyük bir oyuncu olan Benzama’nın sözü aklıma geliyor. Bana göre sadece gol ve asist çok önemli olan şeyler değil. Tabii ki mühim ama bazen gol atıp, bazen asist yapabiliyorsunuz, bazen ikisini de yapamıyorsunuz. Ancak saha içerisinde yaptığınız iş çok önemli. Gol atamadığınız zaman belki hatırlanmıyorsunuz. Sahada gösterdiğiniz performans ve çalışma da çok değerli. Bizler beraber çalışıyoruz sezon itibariyle. İnişler çıkışlar oyuncularda olabileceği gibi takımlarda da olabilecek şeyler. Bazen bu tip olayları yaşayabiliyoruz. Bu sezon takım olarak da dengeli bir çizgide ilerleyemedik. Ancak son haftalarda çok fazla şey geliştirdiğimizi düşünüyorum oyun olarak. Gelecek sezon için de bazı şeyleri inşaa etmemiz gerekiyor. Buna şimdiden başlamamız gerekiyor. Daha çok çalışarak kendimizi ilerletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Taraftar bu mutluluğu hak etti"

Taraftarın kendilerine olan desteğinin devam etmesi halinde başarıların da geleceğini kaydeden Pelkas, "Açıkçası üçüncü kez bu atmosferi yaşadığımızı söyleyebilirim. Beşiktaş’a karşı, Trabzonspor’a karşı ve bu maç. Dolu stat karşısında oynadık. Taraftarlarımızla beraber oynadık. Gerçekten çok hoştu bu maç bizler için. Tabii ki dışarda da bizleri destekleyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Onları mutlu etmek gerçekten harika. Çünkü onlar da hak ettiler bu mutluluğu. Uzun süredir kazanılamayan bir şampiyonluk var. Tabii ki onları da anlıyoruz ama bizler de şampiyonluk yolunda aynı şekilde ilerlemek istiyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmek adına. Umuyorum ki her maç böyle, onların destekleriyle geçer. Çünkü, sadece Trabzonspor, Beşiktaş ve bu maç değil, daha sonraki maçlarda da çok sayıda taraftar olursa onların verdiği enerji ve tutkuyla kazanma ihtimalimiz çok daha fazla artacaktır. Atmış olduğum gol benim için büyük mutluluktu. Son dakikalarda galibiyeti getiren bir goldü. Taraftarlarımızla bu golü kutlamış olduk" şeklinde konuştu.

"Oynamadığınız zaman özgüveniniz düşebiliyor"

Yedek kaldığı dönemde çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürdüğünü hatırlatan başarılı futbolcu, şunları söyledi:

"Ben her zaman en iyisini sergilemeye çalışıyorum. Tabii ki bazen kolay olmayabiliyor. Oynamadığınız zaman özgüveniniz düşebiliyor. Maç kaçırdığınız zaman temponuz da düşebiliyor. Bunlar olabilen şeyler. Bizler her zaman konsantrasyonumuzu daha yükseğe çıkarmamız ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Ben de bu şekilde devam ettim. Çok fazla çalıştım. Kafamı öne eğmedim. Her zaman inandığım bir şey vardı. Eğer çok fazla çalışırsanız bunun karşılığını hak ettiğiniz şekilde alırsınız. Ben de bu mottoyla hareket etmeye çalışıyorum. Bende başarılı olmak adına bu şekilde devam etmeye gayret gösteriyorum."

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