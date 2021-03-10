Dimitris Pelkas sakatlığını anlattı

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Konyaspor'a karşı oynayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitris Pelkas, Konyaspor'un defans oyuncusu Nejc Skubic ile çarpışması sonucu sakatlanmış, ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-lacivertli oyuncu pozisyon anını, sakatlığını ve ve gördüğü desteği anlattı.

''ÇARPMADAN SONRAKİ BİRKAÇ DAKİKAYI HATIRLAMIYORUM.''

Pozisyon sırasında yalnızca topa odaklandığını, topun kontrolünün kendisinde olduğunu belirten Pelkas, Skubic'in topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Yunan yıldız, olay anı yalnızca çarpmayı hissettiğini sonraki dakikaları anımsamadığını, daha sonra doktorun müdahale ettiğini ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

''TARAFTARLAR HARİKAYDI. KENDİ EVİMDE OLDUĞUMU ANLADIM.''

Hissettiği desteği hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Yunan yıldız sözlerine şu şekilde devam etti:

"Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan, herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım. Taraftarlar harikaydı, binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim.''

''PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM.''

Sağlık probleminin olmadığını belirten Pelkas, "Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı. Yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum. Doktorla da görüştüm; pazar günü sahada olacağım" dedi.