Dimitrios Goutas: “Ballkani maçı çok kritik”

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani’yi ağırlayacak. Bu müsabaka öncesi kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki Yunan futbolcusu Goutas, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Dimitrios Goutas, "Rakibimizin buraya futbol oynamaya geldiği tamamen aşikardır. Bizim kalitemiz belli. Taraftarımıza yarın güzel bir maç izleteceğiz. Şu anki gidişatımız iyi değil ama biz normalde çok iyi takımız. Bizim için her maç final. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maçı yendiğimiz takdirde kendimize geleceğiz. Bu yüzden o maç bizim için çok kritik. Taraftarımızla beraber kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir takım olacağız”

’Bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsun?’ şeklindeki gelen bir soruya Goutas, "Geçen yılla bu yılı karşılaştırdığımız zaman yüzde yüz hazır değilim. Hazır olmak için çalışıyorum. En büyük hayal kırıklığım ise gol atamamak. Benim işim gol atmak değil, gol kurtarmak tabii ki. Her gün çok çalışıyorum. Zamanla daha iyi takım olacağız. Gol yemek çok kötü bir his, önceliğim kaleyi korumak ve gol yememek” yanıtını verdi.