Göztepe’nin Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Yapacak bir şey yok artık. Ligin son maçıydı. İnşallah yeni sene için bir yapılanma yapacağız" dedi.

Adana Demirspor, ligin son haftasında Göztepe’yi konuk etti. 7-0’lık mağlubiyetin ardından konuşan Göztepe’nin Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Böyle maçlarda oynamak futbolcular içinde zor oluyor. Zor bir maç oldu. Maçın içerisinde golü erken yiyince, futbolcuların direnci kırıldı. Daha sonra toparlamak zor oldu. Yapacak bir şey yok artık. Ligin de son maçıydı. İnşallah yeni sene için bir yapılanma yapacağız" diye konuştu.