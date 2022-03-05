Dilaver Mutlu: “Küme düşme puan barajı çok yükseldi”

Samsunspor deplasmanından 4-2’lik galibiyetle ayrılan Menemenspor’da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ancak küme düşme puan barajının da yükseldiğini ifade etti.

Menemenspor ligin 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 4-2’lik galibiyetle ayrılan Menemenspor, bu sezon Samsunspor’a kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşattı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Dilaver Mutlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

“Küme düşme puan barajı çok yükseldi”

Ligdeki puan barajının çok yükseldiğine dikkat çeken Dilaver Mutlu, “Bugün son derece önemli bir müsabaka oynadık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Samsunspor’un hedefi var ve iyi oyunculara sahipler. Altınordu maçındaki kötü sonucun ardından buradan puan almak istedik. Bizim için takım farkı olmuyor. Bugün de iyi mücadele ettik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maçla iş bitmiyor. Artık küme düşme barajı çok yükseldi. Önümüzdeki maçları da kazanmak için mücadele edeceğiz. Samsunspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.