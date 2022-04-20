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Dilaver Mutlu: “Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık”
Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.
Spor 20.04.2022, 21:10
Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlui açıklamalarda bulundu.
Dilaver Mutlu, “Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık. İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek maçı lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrılık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Keçiörengücü maçı” dedi.