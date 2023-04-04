Dilaver Mutlu: "Derin bir nefes aldık"

Sakaryaspor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından konuşan Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek bu tarz maçlarda alınacak galibiyetlerle düşme potasından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Son derece zor bir maçı önemli bir skorla kazandık ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Sakaryaspor bu ligin en iyi futbol oynayan kulüplerinden biri. Zor bir maçtı ama biz çok iyi bir hazırlık yaptık. Geçen hafta da Erzurumspor karşısında iyi bir galibiyet almıştık. Bunu taçlandırmamız gerekiyordu. Bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyordu; biz de 3 puan aldık. Tabi bunda Sakaryaspor’un da on kişi kalmasının payı var ama biz de bunu iyi değerlendirdik. Bu maçtan da 3 puan alarak derin bir nefes aldık. Böyle maçları kazanarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.