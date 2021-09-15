Dilaver Mutlu: “Çok önemli bir maç kazandık”

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-0’lık Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 5. hafta maçında Menemenspor, sahasında Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Dilaver Mutlu, “Geçen hafta kaybettiğimiz maçtan sonra 3-4 gün içerisinde takımımızı motive ederek bu maça hazırladık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Oyunun şablonunda görülmüştür, rakibimizi istediğimiz gibi oynatmaya çalıştık. Neticesinde maçı kazandık. Çok önemli bir maç kazandık. Morale ihtiyacımız vardı. Manisa FK çok iyi bir takım. Artık hedefimiz pazartesi günü oynayacağımız Ankaragücü maçı. İnşallah oradan da iyi bir netice alarak bu moral ve motivasyonumuzla ligi sürdürmeye çalışacağız“ dedi.