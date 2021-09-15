banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

Dilaver Mutlu: “Çok önemli bir maç kazandık”

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-0’lık Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi.

Spor 15.09.2021, 22:31
Dilaver Mutlu: “Çok önemli bir maç kazandık”

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-0’lık Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 5. hafta maçında Menemenspor, sahasında Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Dilaver Mutlu, “Geçen hafta kaybettiğimiz maçtan sonra 3-4 gün içerisinde takımımızı motive ederek bu maça hazırladık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Oyunun şablonunda görülmüştür, rakibimizi istediğimiz gibi oynatmaya çalıştık. Neticesinde maçı kazandık. Çok önemli bir maç kazandık. Morale ihtiyacımız vardı. Manisa FK çok iyi bir takım. Artık hedefimiz pazartesi günü oynayacağımız Ankaragücü maçı. İnşallah oradan da iyi bir netice alarak bu moral ve motivasyonumuzla ligi sürdürmeye çalışacağız“ dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0