Dilaver Mutlu: “Çok değerli bir 3 puan aldık”

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, sahalarında 2-1 mağlup ettikleri Balıkesirspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok değerli bir 3 puan aldıklarını belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta maçında Menemenspor, sahasında Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Mutlu, “Bugün son derece zor bir maç oynadık. 6 puanlık bir maçtı kazandığımız için mutluyum. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce rakibin antrenör değiştirmesi onların motivasyonunu artırdı. Ama önemli olan kazanmaktı. İlk yarıda 2-3 farkı yakalayabilirdik ancak değerlendiremedik. Çok değerli bir 3 puan aldık. İnşallah önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Kocaelispor müsabakasında da bunu değerlendirmek istiyoruz” dedi.