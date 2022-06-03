Dilara Narin’den 1 gümüş 1 bronz madalya

Milli halterci Dilara Narin, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 81 kiloda mücadele eden Dilara Narin silkmede 133 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, toplamda da 232 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparma müsabakasında ise 99 kiloluk kaldırışıyla yarışmayı 4. sırada tamamladı. Organizasyonun 7. günü sonunda millilerimizin madalya sayısı 6 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 19 oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Dilara Narin’i başarısından dolayı kutladı.

Şampiyonanın 8. gününde erkekler 81 kiloda milli sporcu Onur Demirci madalya için podyuma çıkacak.