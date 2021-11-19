Digiturk’ten TFF’ye ziyaret

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı’yı ziyaret etti.

TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, Rashed Al-Marri, ilk olarak Başkan Özdemir ve Yardımcı’ya A Millî Takım’ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off’a kalması nedeniyle tebriklerini sundu. Ziyarette ayrıca Türk futbolunun dünya çapında tanıtımına büyük önem verdiklerini söyleyen Al-Marri, pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının tüm dünyada izlenmesi için küresel olarak gerçekleştirecekleri yayın planlarını anlattı.