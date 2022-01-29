Digiturk yeni yıla ödüllerle başladı

Digiturk, RTÜK’ün “En İyi Spor Programı” ödülünü alırken, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasında yılın İtibarlı Markası seçildi.

Murat Caner’in sunduğu, Uğur Meleke’nin yorumlarıyla renk kattığı “beIN Manşet” programı Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Yunus Emre ve Türk Dili Yılı” kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen “Türkçe Ödülleri”nde “En İyi Spor Programı” ödülüne layık görüldü.

27 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen; kazananların, iletişim akademisyenlerinin, RTÜK ve Türk Dil Kurumu (TDK) yetkililerinin ve basının duayen isimlerinin yer aldığı profesyonel bir seçici kurul tarafından belirlendiği “Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni”nde kazananların plaketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Öte yandan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Digiturk, Dijital Platform/Dijital Yayın Platformu kategorisinde, yapmış olduğu çalışmalarla fark oluşturarak, “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazandı.