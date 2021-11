Digiturk yeni internet servisini hizmete sokuyor

İSTANBUL (AA) - Spor ve eğlence platformu Digiturk, “Digiturk İnternet” isimli yeni yüksek hızlı internet hizmetini başlattığını duyurdu.

Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre, "Digiturk İnternet", ADSL ve VDSL hizmetiyle Digiturk'ün spor ve eğlence paketlerini tamamlayıcı ve destekleyici bir rol oynayacak. Digiturk İnternet’in, ADSL ve VDSL hizmetleri, eğlence, canlı spor yayınları, oyun ve evden çalışma gibi sürekli ve yüksek hızda internet bağlantısı gerektiren aktiviteleri olan kullanıcılar için bir tercih olacak.

Digiturk İnternet bugünden itibaren İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da, yıl sonuna kadar da tüm Türkiye’de hizmete girecek. Digiturk İnternet’in ADSL ve VDSL servisleri, Türk Telekom altyapısını kullanacak, ayrıca fiber internet paketlerini de kısa süre içerisinde müşterilerine sunma hedefleniyor.

Digiturk İnternet ile birlikte, ayda ortalama 5.4 milyon beIN CONNECT kullanıcısı 17 binden fazla eğlence ve spor içeriğini izleyebilecek. beIN CONNECT'in içerik portföyünde, binden fazla yerli ve yabancı film, 2 bin 500'den fazla bölümüyle 95'i aşkın dizi ve 3 binden fazla belgesel bulunuyor.

beIN Media Group’un Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:



"Şirketimiz için dönüm noktası olan bu anı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tek bir üyelikle tüm dünyayı piyasadaki en iyi içerikleri internet üzerinden değerli abonelerimize açacağız, her haneye ve her tüketiciye her gün en iyi canlı spor ve eğlence içerikleriyle ilham vermeye devam edeceğiz. Premium TV ve premium internet keyfini birleştiriyoruz."