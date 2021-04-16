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Diego Perotti sezonu kapattı

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti'ye sağlık ekibinden onay çıkmadı. Bir süre önce bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli kanat oyuncusunun sezonu kapattığı bildirildi. Sağlık ekibi, futbolcunun forma giymesinin risk taşıdığını teknik ekibe iletti.

Spor 16.04.2021, 11:16
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Diego Perotti sezonu kapattı

Sakatlıktan dönerek yüzleri güldüren Diego Perotti'den bu kez iyi haber gelmedi. Arjantinli futbolcunun çalışmalara devam etmesine rağmen ligin kalan bölümünde oynatılmaması rapor edildi. Sağlık ekibi, Emre Belözoğlu'na Perotti'nin risk taşıdığını ve sakatlığının nüksedebileceğini aktardı. Ancak yıldız futbolcu bireysel çalışmalarda çok istekli ve dönmek için yoğun çaba harcıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Perotti, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanmıştı. Fanatik'inhaberine göre; yaklaşık 6 aydır forma yüzü göremeyen tecrübeli isim bireysel çalışmalara geçtiğimiz hafta start vermişti ama sağlık ekibi hazır bulmadı. Tangocu'nun iyileşme süreci olumlu ilerlese de çok büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirlendi.

(Haberler.com)

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