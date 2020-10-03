banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
ABD’den Vietnam’a kur soruşturması
ABD’den Vietnam’a kur soruşturması
Köln’de terör alarmı, trende bomba bulundu
Köln’de terör alarmı, trende bomba bulundu
Pandemi sürecinde odun ve kömür tüketimi arttı
Pandemi sürecinde odun ve kömür tüketimi arttı
110 çeşit turşu kurdu
110 çeşit turşu kurdu

Diego Perotti, Kadıköy’de

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADIĞI ARJANTİNLİ FUTBOLCU DİEGO PEROTTİ, SARI-LACİVERTLİLERİN FATİH KARAGÜMRÜK İLE OYNADIĞI MÜSABAKAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Spor 03.10.2020, 19:19
3
Diego Perotti, Kadıköy’de

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti de takip etti. Bugün saat 14.20’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan Perotti, saat 19.00’da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Giresunspor 4 7
7. Altınordu 3 6
8. Samsunspor 3 5
9. Adanaspor 3 5
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Bursaspor 4 4
12. Bandırmaspor 4 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 4 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Leicester City 3 9
3. Liverpool 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Man City 2 3
13. M. United 2 3
14. Brighton 4 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 5 8
2. Getafe 3 7
3. Valencia 4 7
4. Real Madrid 3 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Atletico Madrid 3 5
11. Real Sociedad 4 5
12. Celta de Vigo 4 5
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1