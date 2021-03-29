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Diego Perotti antrenmanlara başladı

Geçirdiği operasyonun ardından İstanbul'a dönen Diego Perotti, bireysel olarak çalışmalara başladı.

Spor 29.03.2021, 15:09
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Diego Perotti antrenmanlara başladı

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti, diz bağlarından ameliyat edilmişti.

Finlandiya'da geçirdiği operasyonun ardından İstanbul'a dönen Arjantinli futbolcu, antrenmanlara başladı.

Bugün bireysel olarak çalışan tecrübeli oyuncunun, ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başından Roma'dan transfer edilen Perotti'nin, sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Ensonhaber)

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