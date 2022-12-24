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Dia Saba gol sayısını 6 yaptı
DG Sivassporlu futbolcusu Dia Saba, Kasımpaşa ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti.
Spor 24.12.2022, 18:13
DG Sivassporlu futbolcusu Dia Saba, Kasımpaşa ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü Dia Saba’dan geldi. Maçın 14. dakikasında Uğur Çiftçi’nin pasıyla topla buluşan Saba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Saba golün ardından büyük sevinç yaşadı.
30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Saba 6 golün 1’ini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.