DG Sivasspor sabah koşusu yaptı

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı koşu antrenmanıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın 5’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 07.30’da başlayan antrenman 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ülkesinden dönen futbolcu Fayçal Fajr da kampa katılarak takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yiğidolar öğlen ve akşam yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.