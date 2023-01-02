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DG Sivasspor, kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.
DG Sivasspor, kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.
DG Sivasspor, kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.
Spor 02.01.2023, 14:30
DG Sivasspor, kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.