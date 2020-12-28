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Devre arasında telefonunu gösterdi kırmızı kart gördü!
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının devre arasında konuk ekibin kaptanı Hakan Arslan, hakeme telefonunu gösterdiği için çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Spor 28.12.2020, 20:09
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Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının devre arasında konuk ekibin kaptanı Hakan Arslan, hakeme telefonunu gösterdiği için çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol öncesinde Rosier’in Ghezzal’a verdiği pasta topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışılırken, hakem Arda Kardeşler golü verdi. Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti. Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan’a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32. yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi. Hakan Arslan’ın bu hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler, tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
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