Devran Yanardağ’dan adım adım dünya şampiyonluğuna

Ankara’da gerçekleştirilen IFMA EMF U23 Ümitler Gençler Avrupa Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan Devran Yanardağ’ın yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.

Sivas’ta yaşayan Devran Yanardağ iki yıldır yaptığı Muaythai sporunda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 3 yaşındaki sporcu, son olarak Ankara’da düzenlenen IFMA EMF U23 Ümitler Gençler Avrupa Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu. Rus ve Azerbaycanlı rakipleriyle yaptığı 2 maçın 2’sini de kazarak Avrupa şampiyonu olan Devran Yanardağ, şimdiki hedefinin dünya şampiyonu olup daha sonrasında da kendisi gibi sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek, “Şimdi Avrupa şampiyonu oldum, çok güzel bir his. Türkiye’yi ve memleketim Sivas’ı temsil ettim. Hedefim dünya şampiyonu olabilmek daha sonrasında da antrenör olup öğrenci yetiştirmek” dedi.

“Burada öğrendiklerimi uygulayıp maçı kazanıp geliyoruz”

Devran Yanardağ, zorlu geçen antrenman günlerinden bahsederek, “Ringe çıktığımda güzel bir duygu hissettim, rakiplerim zordu. Başlarda ilk raunt gitmişti zaten. Bizde yenildiğimizi anlayınca baskı yaptık ve 2-3 rauntları ben alarak maçı kazandım. İkinci maçımda rakibim Rus’tu ve onu daha kolay yendim. Şimdi Avrupa şampiyonu oldum, çok güzel bir his. Türkiye’yi ve memleketim Sivas’ı temsil ettim. Öğretmenlerim sayesin de güç, kondisyon ve tecrübe kazanıyorum. Burada örendiklerimi uygulayıp maçı kazanıp geliyoruz ”diye konuştu.

“Kumaş var işlenmesi gerekiyor”

Yanardağ’ın hocalarından Turan Arıs, Devran’ın çok yetenekli olduğunu ve Dünya Şampiyonası için idmanlara tüm hızıyla devam ettiğinden bahsederek, “Sporcumuz Devran 34 kilogram yıldızlar kategorisinde ilk önce Türkiye şampiyonu oldu daha sonra 21 ve 28 talihleri arasında yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda 34 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. Sporcumuza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve memleketimize başarıyla dönüş yaptı. Mutlaka gelecek vaat eden bir sporcu, kumaş var işlenmesi gerekiyor. Buda zaman gerektiren bir durum. Devranı biz iki öğretmen çalıştırıyoruz” dedi.

“Türkün gücünü herkesin görmesini isteriz”

Devran Yanardağ’ın hocalarından Ömer Şimşek, Dünya Şampiyonasında Türk’ün gücünü dünyanın göreceğinden bahsederek, “Devran, Türkiye’yi ve Sivas’ı temsil etti, bizlere bu gururu yaşattı. Bizler hocaları olarak maddi manevi her zaman yanındayız. Sporcumuz çalışmalarını bizimle birlikte devam ettiriyor ve inşallah ileride bizler gibi antrenör olur. Kendisi gibi parlak gençler yetiştirir. Devranın önünde birçok maç var ve bizim hayallerimiz hedeflerimiz büyük. Dünya şampiyonu olup tüm dünyanın Devran adını duymasını istiyoruz. Bir Türkün gücünü herkesin görmesini isteriz” dedi.