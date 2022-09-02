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Devleri geride bıraktılar, Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler
Türkiye Şampiyonası’nda dev rakiplerini geride bırakıp ipi göğüsleyen Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, Balkan Kürek Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Spor 02.09.2022, 11:46
Türkiye Şampiyonası’nda dev rakiplerini geride bırakıp ipi göğüsleyen Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, Balkan Kürek Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonası’nda, Yıldız Erkekler kategorisinde 2 birincilik ve 2 ikincilik elde etti. Hereke ekibi; Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam, ODTÜ gibi kulüpleri geride bırakarak takım halinde Türkiye şampiyonluğunu göğüsledi. Bu şampiyonluk neticesinde Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 10-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te yapılacak olan Balkan Kürek Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Hereke ekibinden şampiyona için milli takıma 7 sporcu ve 1 antrenör katılacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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