Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği final mücadelesi üç kez ertelendi. TSİ 22.00’de başlaması gereken mücadele ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36’da başlayacağı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa’nın Stade de France Stadyumu’nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Dev mücadele 22.36’da hakem Clement Turpin’in düdüğüyle başladı.