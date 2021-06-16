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Devin Booker Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Basketbol Takımı, ABD’li pivot Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 16.06.2021, 12:09
Devin Booker Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Basketbol Takımı, ABD’li pivot Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Rus ekibi Khimki Moskova’da geçiren ABD’li oyuncu Devin Booker ile iki yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Booker kariyerinde 2009-2013 sezonlarında Clemson, 2013-2014 sezonunda Nancy, Bourg, 2014-2015 sezonunda Bourg, 2015-2016 sezonunda Chalon, 2016-2019 sezonlarında Bayern Münih ve 2019-2021 sezonlarında da Khimki Moskova’da forma giydi.

30 yaşındaki basketbolcunun Euroleague istatistikleri ise şöyle:

2018-2019 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik

2019-2020 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik

2020-2021 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik
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