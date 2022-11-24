Develigücü’nde 17 kişi zehirlendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta Kayseri’yi temsil eden Develigücü’nde dün akşam yenilen yemek sonrası 17 kişi zehirlendi. Zehirlenen 16 futbolcu ve 1 antrenör Develi Şehit Doktor Ekrem Karakaya Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan sporcular taburcu edildi. Taburcu olan sporcuların sonuçları bekleniyor.

Öte yandan Develigücü Kulübü Cumartesi günü oynanacak olan Eskil Belediyespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu