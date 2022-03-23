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"Devam etmeyeceğiniz spor salonu üyeliği yapmayın"

İstanbul (İHA) Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, Fitness ve online sporla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Değirmenci, devam edilmeyen üyeliklerin fitness sektörünün gerçeği olduğunu belirterek, sonuç alınamayan motivasyondan uzak programsız bir egzersizin faydadan çok zararı olacağını söyleyerek, hayatımızın bir kısmı gibi fitnessın da hibrite doğru evrildiğini vurguladı.

Spor 23.03.2022, 11:37
"Devam etmeyeceğiniz spor salonu üyeliği yapmayın"

İstanbul (İHA) Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, Fitness ve online sporla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Değirmenci, devam edilmeyen üyeliklerin fitness sektörünün gerçeği olduğunu belirterek, sonuç alınamayan motivasyondan uzak programsız bir egzersizin faydadan çok zararı olacağını söyleyerek, hayatımızın bir kısmı gibi fitnessın da hibrite doğru evrildiğini vurguladı.

Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, şehir hayatı, ofis çalışan sayısının artması, hazır yemek sektörü ve online alışverişin gelişmesivle son olarak pandeminin etkisiyle insanların bir salonda spor yapma ihtiyacını arttırdığını belirterek, "Genel sağlık problemleri, obezite, duruş bozuklukları, estetik ve sosyal medyada görünür olma durumu sektörü büyütmeye devam ediyor. Fitness sektörünün dünyadaki büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde. Türkiye de hızlı gelişen bir pazar fakat yine de Avrupa pazarının bir hayli gerisinde. Hem pandemi yasaklarının hem de her şeyi evde yapan insanların sporu da evde yapma isteği sektörü başka bir yönde de hareketlendirdi. Online spor sektöre son iki yılda damgasını vurdu. Dünyada fitness uygulamaları pazarı yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. 1 milyarın üzerinde insan online fitness uygulamalarını kullanmaya başladı" dedi.

Salonda ne yapamayacağını bilmeyenler grubu

Bir salona giderek spor yapan insanların yaşadığı sorunların farklı biçimlerini online sporda da görülmeye başlandığını söyleyen Değirmenci, "Fiziki kapasitesinin çok çok üzerinde üyeye sahip bir salonun üyesi çok ama devam edeni az diye düşünmek gerekir. Ve sıkça duyulan bir şeydir bu; "Bir senelik üyeliğim var ama gitmiyorum, gidemedim". Aslında herkes gitse zaten fiziki olarak bu mümkün olmayacak o işletmelerin sahipleri de bunu gayet iyi biliyor. Yeterince destek almayan motive edilmeyen kişilerin bir salonda ne yapacaklarını bilmeden bir arkadaşımın tabiriyle hamster gibi yürümesi en fazla 2-3 sürüyor sonra ödenmiş bir üyelik bedeli ve tabi ki başarısız bir sonuç oluyor. Sonuç alınamayan egzersiz ve üyelik doğru değildir. Fitnessta tecrübesi olmayan birinin aletleri ve hareketleri tanıması bir süre meselesidir sonrasında ihtiyaç olan çalışma şeklinin bulunması gerekir ki bunu bir uzman olmadan bulması çok zordur" ifadelerini kullandı.

Binlerce farklı insana benzer programlar vermesi

Online sporun sorunun binlerce farklı insana benzer programlar vermesi vurgulayan Değirmenci, "Bir uygulamaya insanlar ne kadar disiplinle tatbik eder? Öncelikler ve ölçümler ne kadar sağlıklı olabilir? Bence burada yapılacak şey hibrit bir model: onlinenin ulaşılabilirliği ve bir uzmanın desteği birleşmeli. Evde egzersiz yapmak isteyenler, kilo vermek isteyenler ve kişisel bir çalıştırıcı yardımı isteyenler için biz bunu Head Coach Sport’ta hayata geçirdik. 45 günlük bir programla evde veya bulunulan her hangi bir yerde hatta herhangi bir kişisel çalıştırıcı alınmayan egzersiz merkezinde bu program uygulanabiliyor. Yaş, cinsiyet, boy kilo,yağ-kas oranı Par-Q testi verileri ile kişelere özel programlar yapılıyor gerçek kişilerce beslenme ve egzersiz planları takip ediliyor. Çalışma hayatımızın olduğu gibi spor ve egzersizlerimizin de yavaş yavaş hibrite doğru evrilmesini kaçınılmaz olarak görüyorum" dedi.

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