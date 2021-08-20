Dev paralimpik sembolü Tokyo’da görücüye çıktı

Japonya’da gerçekleştirilecek paralimpik oyunları öncesinde dev organizasyona ait sembol Tokyo’da görücüye çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nı geride bırakan Japonya’da, Odaiba bölgesinde sergilenen olimpiyat logosu yerini paralimpik oyunlarının simgesine bıraktı. Yüzen bir platform üzerine yerleştirilen "Three Agitos" olarak adlandırılan logo römorkör yardımıyla Odaiba Deniz Parkı’nın açıklarına çekildi. Kırmızı, mavi ile yeşil renklerdeki üç elementten oluşan ve tüm dünyada kullanılan ülke bayraklarını temsil eden logonun anlamı ise "Hareketin Ruhu" olarak açıklandı. 23 metre eninde ve 17 metre yüksekliğindeki sembolü paralimpik oyunlarının bitiş tarihi olan 5 Eylül’e dek Odaiba Deniz Parkı açıklarında sergilenecek. Ancak, Tokyo yerel hükümeti ise halka Covid-19 riski nedeniyle bölgeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

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Tokyo Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle olimpiyatlarla birlikte bu yıla ertelenmiş, Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti. 160 ülkeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun katılması beklenen paralimpik oyunlarına ilişkin seyirci kararı ise organizasyona sayılı günler kala, geçtiğimiz Pazartesi günü netleşmiş, 24 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması beklenen oyunların kapalı kapılar ardında oynanacağı açıklanmıştı.