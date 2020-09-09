Dev organizasyon gün sayıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu’ olan Türkiye Rallisi, bu yıl T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Spor Toto katkılarıyla, “En İyisi Kirala, Avis ile Kirala” mottosu ile müşterileriyle buluşan AVIS, Grand Yazıcı Club Turban, Turk Yacht, Pilotcar, Ahu Hastanesi, Mr.No Dardanel, Auto Club, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası sponsorluğunda Türk Telekom alt yapısı ile organize ediliyor. Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya’ya ulaştırılacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilecek organizasyon, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak. 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan’da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya’ya göstermek için hazır olduklarını belirterek, “Pandemi döneminde ülkemizde yapılan bu büyük organizasyon için, ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’a ve bu projede emeği geçen tüm Devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” açıklamasını yaptı.