Dev maçta gülen taraf Bayern Münih oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti. Gecenin diğer maçında ise Milan evinde Tottenham’ı 1-0 yendi.

Avrupa’nın kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan 2 maçla başladı. Gecenin ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadyumu’nda Alman devi Bayern Münih’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 53. dakikada Alman ekibi, Kingsley Coman’ın golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

Gecenin diğer maçında ise İtalyan ekibi Milan, Giuseppe Meazza’da İngiliz temsilcisi Tottenham’ı ağırladı. İtalyan ekibi 7. dakikada Brahim Diaz’ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu maçların rövanşı 8 Mart’ta oynanacak.