Dev derbinin iddaa oranları beli oldu

Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı yine nefesleri kesmeye aday. Ezeli rakipler, 21 Kasım Pazar günü Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu. Galatasaray'ın galibiyetine 2.02 verilirken beraberliğe ise 3.15 oran verildi. Fenerbahçe galibiyetinin oranı ise 2.95 olarak belirlendi.

İddaa risk yönetimi Galatasaray-Fenerbahçe maçında Sarı Kırmızılıları maçın favorisi olarak gösterdi.