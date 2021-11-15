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Dev derbinin iddaa oranları beli oldu
Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbinin iddaa oranları açıklandı.
Spor 15.11.2021, 15:25 15.11.2021, 15:32
Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı yine nefesleri kesmeye aday. Ezeli rakipler, 21 Kasım Pazar günü Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.
Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu. Galatasaray'ın galibiyetine 2.02 verilirken beraberliğe ise 3.15 oran verildi. Fenerbahçe galibiyetinin oranı ise 2.95 olarak belirlendi.
İddaa risk yönetimi Galatasaray-Fenerbahçe maçında Sarı Kırmızılıları maçın favorisi olarak gösterdi.