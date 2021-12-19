Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada gerilerden gelen Josef’in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun’un kaleye dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xx (Valencia dk. 90+2 ?), Osayi-Samuel xx (Sangare dk. 90+2 ?), Crespo xx, Zajc xx (Mert Hakan Yandaş dk. 65 x), Novak xx, Rossi xx (İrfan Can Kahveci dk. 65 x), Mesut Özil xxx, Berisha xxx (Serdar Dursun dk. 71 x)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Sosa, Pelkas, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Necip Uysal x (Serdar Saatçı dk. 23 x), Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Can Bozdoğan xx (Oğuzhan Özyakup dk. 46 x), Pjanic xx, Josef xxx, Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 90+1 ?), Larin xx, Batshuayi xx
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Atiba, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın, Umut Meraş
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Goller: Mesut Özil (dk. 14 pen.), Berisha (dk. 30) (Fenerbahçe) Josef (dk. 25 ve 59) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Batshuayi (Beşiktaş), Szalai, Serdar Aziz (Fenerbahçe)