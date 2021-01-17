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Dev derbi öncesi Vodefone Park’taki son durum havadan görüntülendi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin birçok yerini beyaza bürürken, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’taki durum havadan görüntülendi.
Spor 17.01.2021, 15:33
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin birçok yerini beyaza bürürken, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’taki durum havadan görüntülendi.İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı kentin birçok ilçesini beyaza bürürken, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı stattaki son durum done ile görüntülendi. Yılın ilk derbisine sahne olacak Vodafone Park’ın kardan etkilenmemesi için alttan ısıtmalar devreye sokulmuştu. Maça saatler kala drone ile çekilen görüntülerde alınan tedbir nedeniyle kar tutmadığı görüldü.
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