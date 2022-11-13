Dev arazi araçlarının engellerde yaşadığı zor anlar kamerada

İstanbul’da Pendik Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı “Extreme Off Road Yarışı” çok sayıda off-road tutkununu bir araya getirdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in start verdiği yarışma renkli ve adrenalin dolu görüntülere sahne olurken, o anlar havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2022 Extreme Kupası’nın üçüncü ayağı Extreme Off Road Yarışları düzenlendi. Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda off-road tutkunu katıldı. Pendik Belediye etabı ile başlayan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yeni yapılan yolda start verdiği yarışma, yapay ve doğal engeller ile hazırlanmış parkurları ile otomobil tutkunlarına güzel bir hafta sonu yaşattı. Seyircilerin büyük bir heyecanla izlediği yarışlarda sporcular alanı toz bulutuna boğdu. Renkli ve adrenalin dolu görüntülerin sahne olduğu yarışlar nefes kesti. Öte yandan yarış alanı havadan dron ile görüntülendi.

“15 yarışmacının yer aldığı ve 16 zorlu engelin olduğu bir off-road yarışmasına bugün ev sahipliği yapmış olacağız”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı açıklamada, “Bugün güzel bir anıyla başlamak istedik. Otomobil Sporları Federasyonu ile Pendik Belediyesi ve Osmanlıspor Kulübü ile ortaklaşa 3. etap off-road yarışları Pendik’te olacak. Biz de bu vesileyle bugün başlangıç olarak Abdülhamit ismini verdiğimiz yeni açmış olduğumuz yolda bu denemeyi yaparak, bu off-road araçlarıyla ilk açılışımızı yapmış olduk. Federasyonla beraber iş birliği halinde 15 yarışmacının yer aldığı ve 16 zorlu engelin olduğu bir off-road yarışmasına bugün ev sahipliği yapmış olacağız. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Benim de ilk deneyimimdi. Zorlu bir araç olduğunu gördüm. Arkadaşlarımızın işleri kolay olmayacak, öyle gözüküyor” dedi.

“Zorlu parkur olarak kaya geçişimiz ve hendek parkurumuz var”

Yarışmacılardan Ali Fuat Demirci, “Gerçekten heyecanlı spor organizasyonu için Pendik Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir yarış çıkaracağız. Seyirciler için de inşallah güzel bir yarış olur. 2015’ten beri bu sporun içindeyim. Alanı gördük. Zorlu parkur olarak kaya geçişimiz ve hendek parkurumuz var. İnşallah kazasız belasız bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yarışmacıların çukurlara girip çıkması bizi çok heyecanlandırdı”

Yarışı izleyen vatandaşlardan Emrullah Yılmaz, “Yarışmanın heyecanını çocuklarımla birlikte yaşamak istedim. Güzel bir ortam, Pendik Belediyesine teşekkür ederim. Araçları izlemek bizi mutlu etti. Yarışmacıların çukurlara girip çıkması bizi çok heyecanlandırdı" diye konuştu.