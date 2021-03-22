Destanoğlu: Oynadığımız futbol bu ligin üstünde

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı performansından dolayı tebrik eden Ersin Destanoğlu,

"Bugün 3 puan almak isterdik ancak son dakikalarda yediğimiz bir golle 2 puan bıraktık. Çok iyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Altay'ı da tebrik ederim. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha çok maç var. Kaybettiğimiz bir şey yok. İyi gidiyoruz ve iyi yoldayız. Her şey lehimize. İnşallah aynı şekilde oynayarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Takım içindeki uyumun sahaya yansıdığını ifade eden Ersin Destanoğlu şunları söyledi:

"Çok iyi futbol oynayan bir takımız. Arkadaşlığımız sahaya yansıyor. Oynadığımız futbol bence bu ligin üstünde. Çok iyi mücadele ediyoruz, çok istiyoruz. Bundan dolayı liderlik koltuğundayız. Avantajlarımız var. Bu avantajları bırakmadan galibiyetlerle devam ederek yolumuzun sonunu taçlandırmak istiyoruz."

Welinton Souza, galibiyeti hak ettiklerini ifade ederken şöyle devam etti:

"Pozisyon üstünlüğü olan takım bizdik. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak etmiştik. Puan avantajımız var. Ligde daha çok maç oynayacağız. 'Bugün 1 puan kazandık.' diyebiliriz."

Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golü de değerlendiren Welinton, "Futbol bu. Olabilecek şeyler. Ozan güzel bir şut attı. Bu beraberlik bizi çok fazla etkilemez. Biz aynı oyunumuza devam edeceğiz." dedi.

Skordan dolayı mutsuz olduklarını ifade eden kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, "Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan bir asist yaptım ancak alınan skordan dolayı mutsuzuz. Son dakikalarda bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde var. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a göre 1 puan ileri gittik, Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını koruduk." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta oynadığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Ghezzal, ''Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek, her maçta oynamak istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. İnşallah performansım bu şekilde devam eder." dedi.