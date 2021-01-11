Derrick Luckassen: "Burada olduğum için mutluyum"

Kasımpaşa’nın yeni transferi Hollandalı stoper Derrick Luckassen, lacivert-beyazlılara katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kasımpaşa, Hollanda ekibi PSV Eindhoven takımından 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulunan Luckassen, "İyi hissediyorum. Çok güzel bir tesis. Her şey çok güzel gözüküyor. Oldukça güzel bir duygu. Her şey harika. Burada olmak ve bunu görmek harika" diye konuştu.

Kasımpaşa’daki hedefleri hakkında konuşan Hollandalı futbolcu, "Kulüple birlikte ulaşılabilecek en yükseğe ulaşmak. Kendim için, oynadığım maçlardan keyif almak ve takıma yardımcı olarak futbolun tadını çıkarmak" şeklinde konuştu. Kulübün 100. yılı dolayısıyla da mesaj veren 25 yaşındaki savunmacı, "Kulübün 100. yılı olduğunu duydum. Kulübün ve herkesin 100. yılını kutluyorum. Nice yıllara" dedi.

Lacivert-beyazlılara transferi için mutlu olduğunu ifade eden Luckassen, "Taraftarlarla yakından tanışabilmeyi ümit ediyorum. Şu anda korona var ama umuyorum taraftarlar takımın ve oyuncuların arkasında olur ve onlarla yakından tanışabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.