Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 10. hafta kapanış maçında Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Pjanic'li Teixeira ve Batshuayi'li Beşiktaş, Cicaldau, Morutan ve Kerem'li Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev maç öncesinde iki takımın 17 puanı bulunuyor. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgileri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş-Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 10 haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Son haftalarda hem Avrupa'da hem de ligde iyi sonuçlar alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kaybeden Siyah Beyazlı takıma konuk oluyor. Taraftarı önünde Galatasaray'ı devirip yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ta gözler maç saatine çevrildi.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Derbi maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER!
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed
Siyah-beyazlı ekipte Atiba, N'Koudou, N'Sakala, Mehmet Topal ve Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekipte de Boey ile Arda Turan yok. 8 maçlık cezası sona eren Marcao'nun ise sahada olması bekleniyor.