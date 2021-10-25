Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 10 haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Son haftalarda hem Avrupa'da hem de ligde iyi sonuçlar alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kaybeden Siyah Beyazlı takıma konuk oluyor. Taraftarı önünde Galatasaray'ı devirip yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ta gözler maç saatine çevrildi.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Derbi maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak.