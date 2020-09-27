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Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN 7. DAKİKASINDA DIŞARIDAN SAHAYA İŞARET FİŞEĞİ ATILDI.
Spor 27.09.2020, 19:18
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı. Yeşil zemine düşen işaret fişeği daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.
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