Derbide kaybeden Juventus oldu

Serie A'da 29. haftasında Juventus, konuk olduğu Torino ile 2-2 berabere kaldı.

Torino kentinin iki takımı, derbi mücadelesinde Torino Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakaya konuk takım hızlı başladı ve Federico Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Torino bu gole, 27. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise Torino golle başladı. Sanabria, 46. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.

79. dakikada sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla son 9 sezonun şampiyonu Juventus, 10. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda 29. hafta itibarıyla bu hedeften biraz daha uzaklaştı. Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan Juventus, Atalanta’nın haftayı galibiyetle kapatmasıyla 4. sıraya geriledi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

Bu arada, Kovid-19 geçiren milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un derbi kadrosunda yer almadı.

(Maçkolik)